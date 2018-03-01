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Держпраці візьметься за безпеку роботи працівників на забудовах

Дарина Смеречанська

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Днями відбулося засідання колегії Державної служби України з питань праці, де визначили пріоритетні завдання у 2018 році. Зокрема, зосередили увагу на проблемі незадекларованої праці в Україні, запобігання та протидії корупції в системі Держпраці, особливу увагу приділили стану охороні праці у будівельній галузі та промисловості будівельних матеріалів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі відомства.

 

Так, виконавчий Віце-президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко наголосив на важливості створення єдиної інформаційно-аналітичної системи, яка покликана допомогти інспекторам праці ефективно виконувати свої завдання, зокрема у питаннях виявлення незадекларованої праці.

Також він зупинився на переосмисленні поняття «презумпція вини роботодавця», адже не завжди винен лише роботодавець у контексті неефективного управління та організації роботи на підприємстві, частина вини лягає і на працівників, які нехтують законами.

«Будівельна галузь – є однією з найбільш травмонебезпечних, і це не дивно, адже люди працюють на особливо небезпечних об’єктах, на висоті, з важким обладнанням та будівельним матеріалом. Маленька помилка може вплинути не лише на технологічний процес, а й вартувати здоров’я та життя працівників. Тому саме в цій галузі чітке дотримання правил з охорони праці є вкрай важливим!», – підсумував Голова Держпраці Роман Чернега.

Зокрема, він  доручив керівникам територіальних управлінь провести заходи превентивного характеру щодо дотримання трудового законодавства та законодавства з питань охорони праці у будівельній галузі та промисловості будівельних матеріалів.

 

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