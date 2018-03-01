Через смерть дитини в Україні заборонили болгарську вакцину БЦЖ

Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками тимчасово заборонила болгарську вакцину БЦЖ. Відповідний документ оприлюднений на офіційному сайті відомства.

Причина: до служби надійшло повідомлення від Білопільської райлікарні про те, що після імунізації померла дитина. Їй ввели вакцину БЦЖ, ліофілізована /BGG VACCINE FREEZE-DRIED серії 297.

Препарат виготовила болгарська компанія BB-NCIPD Ltd.

Вакцину БЦЖ проти туберкульозу дітям вводять в перші дні після народження, ревакцинація – у 7 років.

Ті, хто зберігають, реалізовують та застосовують препарат, мають терміново перевірити наявність серії лікарського засобу.

Якщо він є, його одразу треба помістити в карантин, йдеться у розпорядженні відомства.

Про подальшу долю препарату повідомлять згодом.

УПЖ