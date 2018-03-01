10 підприємствам Львова допоможуть модернізувати систему очищення стічних вод

У січні 2018 року Північна Екологічна Фінансова Корпорація (NEFCO) запустила інвестиційну програму для приватного сектору, спрямовану на модернізацію систем очищення стічних вод та впровадження енергоефективних проектів на підприємствах у місті Львові. Ця ініціатива є частиною довгострокової стратегії, націленої на покращення загальної екологічної ситуації в регіоні, адже місцеві водойми безпосередньо пов’язані з водоймами північних країн. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі компанії NEFCO.

Програма передбачає розробку індивідуальних інвестиційних планів для 10 підприємств, спрямованих на визначення найбільш привабливих інвестицій у енергоефективність та\або очищення стічних вод. Підготовка інвестиційних планів фінансується Шведським Агентством Міжнародного Розвитку SIDA.

В той же час, проект «Консультування підприємств щодо енергоефективності», який реалізується Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ ) GmbH на замовлення Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) пропонує додаткові заходи з розбудови спроможності підприємств у форматі тренінгів. Тренінги матимуть на меті допомогти компаніям підвищити енергоефективність процесу виробництва.

Для того, щоб взяти участь у тренінгах проекту GIZ та подати заявку на отримання інвестиційного плану, львівські промислові підприємства повинні заповнити анкету та опитувальник.

Інвестиційні плани будуть розроблені австрійською інжиніринговою компанією та включатимуть:

– аналіз потенційних інвестицій в ресурсоефективність. Особлива увага приділятиметься проектам з очищення стічних вод та енергоефективності;

– аналіз найбільш інвестиційно привабливих комплексних заходів;

– рекомендації щодо реалізації інвестиційної програми.

Остаточний вибір заходів буде розроблено спільно з підприємствами, адже необхідно переконатися, що індивідуальні потреби та стратегії кожного з підприємств в інвестиційному плані враховано.

6 березня 2018 року GIZ спільно з Львівської міською радою організовує семінар «Енергоефективність, ресурсоефективність та досягнення екологічних норм очистки стічних вод промислових підприємств». Під чвс заходу компанії більше дізнаються про можливості співпраці з NEFCO та GIZ, а також почують про Мережі енергоефективного навчання (LEEN) та найкращі практики з підвищення ефективності виробничих процесів.

До участі у заході запрошуються львівські підприємці з різних секторів (особливо з секторів виробництва продуктів харчування та напоїв, неметалевих будівельних матеріалів, машинобудування, та ін.)

Щоб взяти участь у заході, потрібно надіслати листа на імейл p.novak@ic-group.org. Додаткові питання щодо участі можливо поставити за телефоном +38 044 38 44 337.