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ЄC виділить 24 мільйони євро для допомоги постраждалим на Донбасі

Юлія Шпак

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Єврокомісія оголосила про виділення 24 мільйонів євро гуманітарної допомоги на потребу постраждалих від конфлікту на Донбасі. Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії, передає Європейська правда.

 

Як зазначили в ЄК, фінансування виділяється на тлі організації у Брюсселі конференції високого рівня, покликаної підвищити обізнаність про гуманітарні наслідки конфлікту на сході України.

«Чотири роки конфлікту стали величезним тягарем для цивільного населення в Східній Україні. Не можна не помітити, що на порозі Європейського Союзу – гуманітарна криза. Підтримка всіх тих, хто цього потребує пріоритетом для ЄС. Наша нова програма підтримки передбачає необхідну допомогу, таку як продовольство, охорона здоров’я та освіта для дітей» – заявив євро комісар з питань міграції Христос Стиліанідес.

Нове фінансування ЄС допоможе у задоволенні основних потреб найуразливіших груп населення по контактній лінії, в тому числі в неконтрольованих державою районах.

Як зазначають у Єврокомісії, ЄС разом зі своїми державами-членами є найбільшим донором гуманітарної допомоги Україні, а також допомоги на розвиток. З початку конфлікту в 2014 році ЄС вже надав Україні 677 мільйонів євро.

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