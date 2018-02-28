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В Україні замерз найбільший рівнинний водоспад

Юлія Шпак

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На Тернопільщині покрився кригою найбільший в Україні рівнинний водоспад – Джуринський. Про це повідомляє ТСН.

 

Зазначається, що крига вкрила три каскади заввишки 16 метрів.

«Мороз утворив химерні бурульки та нарости, а вода, яка збігала з шаленою швидкістю, у якусь мить завмерла у дивовижних формах. Подекуди її потоки ще намагаються вирватися назовні. Незначне потепління – і порцеляновий водоспад може рухнути. У мандрівників є лише декілька днів, щоб встигнути помилуватися», – йдеться у повідомленні.

Фото: 24 канал

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