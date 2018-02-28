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У Сколе на квартирній крадіжці затримали рецидивіста

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Сколівські поліцейські затримали квартирного злодія. Раніше судимому 49-річному жителю Закарпаття загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

 

В Сколівське відділення поліції 27 лютого за допомогою звернулася 40-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що невідомий чоловік викрав з її квартири золоту каблучку, золотий браслет та дві пари сережок. Сума завданих збитків становить 20 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину причетний раніше судимий 49-річний мешканець Закарпатської області. Зловмисник проник у квартиру через незамкнені вхідні двері і, скориставшись тим, що його ніхто не побачив, зайшов в одну з кімнат та викрав золоті прикраси.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до шести років позбавлення волі.

Зловмисника затримано в порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому міру запобіжного заходу. Поліцейські перевіряють його на причетність до скоєння інших злочинів. Проводиться досудове розслідування.

Правоохоронці застерігають! Не провокуйте злодія і замикайте двері після того, як повернулися додому.

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