У Львові з’явиться Центр раннього втручання для дітей з вадами розвитку

У Львові на базі 4-ї міської поліклініки до липня мають створити Центр раннього втручання для дітей до 4 років, які мають вади розвитку. Про це сьогодні, 28 лютого, під час прес-конференції повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, передає кореспондент Львівського порталу.

Як пояснив Володимир Зуб, мова йде про малюків від 0 до 4 років, які народилися з вродженими вадами чи високим ризиком розвитку ускладнень.

Центр раннього втручання буде схожим навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Батьків хворого малюка навчатимуть, як правильно доглядати за дитятком і допомогти йому адаптуватися і інтегруватися в середовище.

«Таким аналогом є «Джерело», там також займаються раннім втручанням, коли народжується дитина хвора на ДЦП… Коли мама і тато не знають, як поводитися з малям, для цього і створюються такі підрозділи, щоби навчити батьків з раннього віку правильно працювати з своєю дитиною, правильно доглядати, виробляти навички, щоби вона могла інтегруватися у середовище і не відчувала себе обмеженою», – пояснив медик.

Такі ж центри планують відкрити у ще двох закладах охорони здоров’я – в поліклінічному відділенні №2 на вулиці Мазепи, 25 і в комунальній 5-а міській клінічній поліклініці Львова на вулиці Виговського,32.