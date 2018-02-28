У Львові проведуть шаховий турнір, присвячений пам’яті Небесної Сотні

У неділю, 4 березня, у Львові розпочнеться відкритий шаховий турнір, присвячений пам’яті Небесної Сотні та героїв АТО. Про це повідомляють в управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

4 березня 2018 року в приміщенні львівського готелю «Соната» (вул. Морозна, 14) відбудеться ІІІ відкритий шаховий турнір, присвячений пам’яті Небесної Сотні та героїв АТО. Головний суддя – суддя національної категорії Артем Хрипач (Львів).

Відкриття змагань відбудеться 4 березня о 9 год. 45 хв.