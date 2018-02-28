У квітні стартує кампанія з вибору пацієнтами сімейних лікарів, - головний медик Львова

У квітні планується старт кампанії з вибору сімейного лікаря з надання первинної медичної допомоги. Про це сьогодні, 28 лютого, під час прес-конференції повідомив начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб, передає кореспондент Львівського порталу.

Як тільки буде оголошено початок цієї приписної кампанії, українці зможуть підписувати декларації з сімейними лікарями.

«Кожен пацієнт має право обрати сімейного лікаря, незалежно від його місця фактичного проживання, юридичної реєстрації, і закріпити це право шляхом підписання декларації…Вона підписується в двох варіантах у паперовому вигляді: один екземпляр собі залишає пацієнт, інший – лікар. Буде ще електронний варіант, він скеровуватиметься до Національної служби здоров’я України, яка перераховуватиме кошти за цього пацієнта в ту установу, де ця декларація підписана», – зазначив головний медик Львова.

Водночас він додав, що поки що досі не затверджено форму цієї декларації. І зауважив, що договори, які зараз підписуються між пацієнтами і медиками не мають юридичної сили.

«Ми не підписуємо офіційно ніяких декларацій. Лікарі з пацієнтами в якості тренування заповнюють якісь паперові носії, але вони поки не мають ніякої юридичної сили, тому що форма декларації ще не затверджена, eHealth не працює повноцінно», – пояснив Володимир Зуб.

Окрім цього, він розповів про те, які послуги надаватиме сімейний лікар:

«Основна задача сімейного лікаря – попередити захворювання. Сімейний лікар повинен справді стати сімейним, повинен стати членом родини, щоби знати кожного свого пацієнта і вчасно порадити, що робити чи не робити, аби не захворіти. А якщо з’являються перші симптоми, він повинен вчасно їх виявити і призначити лікування.

Окрім того, сімейний лікар зобов’язаний надавати невідкладну допомогу при гострих станах, це висока температура, ГРЗ, гострі раптові болі, кровотечі, гіпертонічні кризи, тощо. А також він повинен приймати рішення про лікування пацієнта при гострих і хронічних станах. В разі необхідності має скеровувати його до вузьких спеціалістів, якщо в цьому є необхідність».

Володимир Зуб наголосив, що пацієнти наразі можуть скільки завгодно разів змінювати сімейного лікаря, згодом МОЗ планує ввести певні обмеження.

«Як тільки він підписує декларацію з іншим лікарем, попередня декларація в системі автоматично скасовується і гроші вже йтимуть іншому медику. Кількість цих змін лікарів поки не регламентована…», – додав головний лікар Львова.