Розпочалась доставка додаткових доз вакцин від кору в регіони, - МОЗ

Розпочалася доставка 220 тисяч доз вакцин від кору, паротиту та краснухи (КПК), які надійдуть в усі області України вже до кінця тижня. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«У першу чергу вакцини були направлені у ті регіони, які найбільше потребують вакцин, – Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Миколаївську, Одеську, Київську області та місто Київ», – йдеться у повідомленні.

Вакцина, закуплена за кошти держбюджету, надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації у контексті спалаху кору.

У відомстві зазначають, що відповідно до графіку поставок, нова партія мала прибути в Україну лише в квітні. Проте, зважаючи на ріст охоплення вакцинацією проти кору дітей і, відповідно, більше використання вакцини, Міністерство охорони здоров’я замовило прискорену доставку вакцини КПК.