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Організатори дитячого театрального фестивалю у Білорусі зняли з участі колектив з «ДНР» після звернення львів’ян

Катерина Родак

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Дитячий театральний державний колектив «Чарівна скринька» відмовився від виступу на фестивалі у Білорусі через наявність у переліку кандидатів колективу з «ДНР».

 

Про цю ситуацію повідомила мама однієї із учасниць «Чарівної скриньки» Наталія Хома. За її словами, на останній тиждень березня діти готувалися до поїздки на дитячий театральний фестиваль у Білорусь.

«Була підготовлена конкурсна вистава у жанрі театру тіні за мотивами «Тополі» Т. Шевченка, але інтерпретована на тему нинішньої війни на Сході України. Вистава гостра, виражає біль, скорботу…», – повідомила Наталія Хома.

Коли оргкомітет оприлюднив перелік учасників фестивалю, то серед них був колектив з «ДНР». Батьки скерували організаторам протестний лист про неприпустимість участі колективу з невизнаної держави терористичного типу в міжнародному фестивалі. Також львівський колектив відмовився брати участь у цьому фестивалі.
Наталія Хома також повідомила, що для дітей знайшли новий фестиваль неподалік естонського Талліна.

«Керівник театру-студії зуміла швидко знайти альтернативний фестиваль практично у той же календарний період. Він буде проходити поблизу неблизького Таллінна, місті-сателіті естонської столиці Маарду. Естонська сторона вже готова прийняти наших дітей, візьме на себе значну частину побутових питань», – зазначила вона.

Водночас після обурливого листа від львів’ян  організатори фестивалю у Білорусі повідомили, що зняли колектив із «ДНР» з виступу на фестивалі. Втім «Чарівна скринька» налаштована їхати вже у Естонію – батьки талановитих дітей активно збирають кошти.

 

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