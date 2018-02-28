На Яворівщині зіткнулись маршрутка і вантажівка: є постраждалі

На Львівщині внаслідок автозіткнення травмувалось двоє жінок. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 28 лютого, близько 13.00 на автодорозі Львів-Краковець у селі Страдч.

Зіткнулись рейсовий автобус, який виконував маршрут сполученням «Львів-Шкло», під керуванням 37-річного мешканця міста Новояворівськ та вантажівка «Вольво», якою керував 26-річний мешканець Миколаївського району.

Внаслідок зіткнення постраждали двоє пасажирок автобуса, мешканки Новояворівська та Яворівського району, віком 37 та 54 роки.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.