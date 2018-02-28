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На території ЛАЗу обвалилось перекриття

Катерина Родак

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На території колишнього Львівського автобусного заводу обвалилася частина конструкцій. Про це повідомили на Гарячій лінії Львова.

 

Близько 16.00год.  мешканка  повідомила про “вибух” в районі Львівського автобусного заводу на вулиці Стрийській.

Згідно попередньої інформації, впало перекриття на складських приміщеннях автобусного заводу.

Подальша інформація наразі з’ясовується.

Як відомо, на території Львівського автобусного заводу вже роками не ведеться діяльність, після того як гігант машинобудування збанкрутував. Залишки обладнання ЛАЗу розікрали і продали. нещодавно Львівська міська рада наклала мораторій на закріплення земель ЛАЗу, який існуватиме доти, доки право власності на ці землі не закріпиться за територіальною громадою Львова.

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