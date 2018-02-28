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Львівська ОДА знову шукає кадри

Юлія Шпак

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Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Наразі потребують:

головного спеціаліста відділу взаємодії з правоохоронними органами, запобігання корупції та оборонної роботи апарату Львівської обласної державної адміністрації на умовах строкового трудового договору на час проходження військової служби у Збройних Силах України на посадах осіб офіцерського складу за контрактом.

Кваліфікаційні вимоги:

  • вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра.
  • досвід роботи не обов’язковий.

Для участі у конкурсі слід подати документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, (зі змінами)), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого  посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції)

Документи необхідно подати за адресою:  м. Львів, вул. Винниченка, 18,  каб. 245 до до 17.00 год 16 березня 2018 року

Контактна особа: Мандюк Світлана Юріївна, тел: 0322 999 492, e-mail: sv_mandyuk@loda.gov.ua

Конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста відділу організаційної роботи та контролю апарату обласної державної адміністрації відбудеться 21 березня 2018 року о 10.00 год., м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257

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