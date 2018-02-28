Львів’ян просять повідомляти бездомним про пункти обігріву

Впродовж декількох найближчих днів синоптики обіцяють збереження холодної погоди. Львівська міська рада нагадує, що у Львові діє один цілодобовий та три денних пункти обігріву, які забезпечені гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Закликаємо усіх бути небайдужими і повідомляти про факти та місця перебування бездомних осіб, чи скеровувати їх безпосередньо до Центру обліку та нічного перебування бездомних громадян, передає Львівський портал.

Контакти Центру: тел.: 233 14 79 або 233 10 49, вул. Кирилівська, 3а. Також можна телефонувати на «Гарячу лінію міста» за коротким номером 15-80.

Так, цілодобово діє постійний пункт обігріву на вул. Кирилівській, 3а, який забезпечений гарячими напоями, харчуванням швидкого приготування, за необхідності видається одяг. Також починаючи з 24 лютого і допоки температура повітря буде нижче 10 градусів, діють додаткові денні пункти обігріву на вул. Личаківській, 56, вул. Сербській, 15 та вул. Городоцькій, 163а.

Також небайдужих просять допомогти: хто має змогу, може приносити у Центр обліку та нічного перебування бездомних громадян теплий одяг – светри, штани, куртки та взуття середніх розмірів, особливо чоловіче, бо тут у ньому завжди є потреба. Також – білизну, шкарпетки, тощо. Речі можна приносити за адресою: вул. Кирилівська, 3-а (бічна Шевченка). Телефон: 233-14-79.