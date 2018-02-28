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АТОвці збиратимуть гроші на штраф військовому комісару Львівщини

Юлія Шпак

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Ветерани та учасники АТО збираю кошти військовому комісару Львівщини на сплату штрафу, який йому присудили через оприлюднені списки ухилянтів від армії. Про це у Facebook повідомила громадська організація «Львівська обласна спілка соціального захисту бійців ТО та сімей загиблих».

 

«Олександр Тіщенко справжній офіцер, долаючи бюрократичні труднощі та паперові чайні церемонії. Він проявив справжній характер та не допустив елементів підриву боєздатності нашої країни.
Усі, хто ухиляється від служби в ЗСУ, заслуговують на публічність та осудження. Підтримуючи військового комісара Львівщини, ми оголошуємо збір коштів для погашення цього ганебного відрахування в сумі 6 тисяч 500 гривень», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, у випадку якщо зібрана сума перевищить вищевказану, то залишок передадуть у Львівський госпіталь для поранених бійців АТО.

Нагадаємо, військового комісара Львівщини оштрафували через публікацію списків юнаків, які «косять» від армії.

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