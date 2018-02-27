В Україну надійшла нова партія вакцини проти кору

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) на запит Міністерства охорони здоров’я здійснив прискорену доставку вакцини для відповіді на спалах кору в Україні. 220 тисяч доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК), закуплені за кошти державного бюджету, уже в країні і будуть розподілені у регіони. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

«Відповідно до графіку поставок, нова партія мала прибути в Україну лише в квітні. Проте, зважаючи на ріст охоплення вакцинацією проти кору дітей і, відповідно, більше використання вакцини, Міністерство охорони здоров’я замовило прискорену доставку вакцини КПК», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві зазначають, що какцина надійшла в Україну на два місяці раніше запланованих термінів завдяки успішним переговорам ЮНІСЕФ з постачальником для забезпечення нагальних потреб державної програми імунізації у контексті спалаху кору.

«В Україну для щеплень КПК постачають вакцину Пріорикс™/Priorix™ виробництва GlaxoSmithKline, Бельгія, яка має державну реєстрацію і прекваліфікована ВООЗ. Вона ефективна і безпечна, і надається державою безкоштовно», – додають у МОЗ.

За даними 2017 року, охоплення плановою вакцинацією КПК зросло більше, ніж удвічі – першою дозою вакцини КПК охопили 93,3% дітей віком 1 рік, другою дозою – 90,7% дітей віком 6 років.

Фото: Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні