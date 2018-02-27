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У Львові урочисто зустріли олімпійців-гірськолижників

Дарина Смеречанська

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Сьогодні, 27 лютого, потягом з Києва до Львова прибули члени української делегації на ХХІІІ Зимових Олімпійських Іграх в Республіці Корея. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Це гірськолижниця Ольга Книш та її тренер Юлія Шепіленко, які представляли на Оліміпаді Львівську області, а також закарпатський гірськолижник Іван Ковбаснюк,  представники лижних перегонів спортсмен Андрій Орлик та тренер збірної Василь Коваль, які переїжджають до армійської спортивної бази «Тисовець».

Учасників олімпійської збірної на залізничному вокзалі Львова вітали представники управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації, федерацій з видів спорту, а також рідні та друзі.

Нагадаємо, львів’янка Ольга Книш змагалася у таких гірськолижних дисциплінах: супер-гігант, гігант та слалом.

«На змаганнях такого рівня, як Олімпіада ще ніколи не стартувала. Можливо, я трошки не справилась із хвилюванням, але на 70% я собою задоволена. Були моменти коли була собою задоволена, і звісно ж, навпаки. Парадокс у тому, що краще далися ті дисципліни, які я тренувала менше. Якщо відверто, то на Олімпіаді у мене було чимало хвилювань, адже представити Україну хотілося якнайкраще», – зазначила Ольга Книш.

 

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