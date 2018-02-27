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Спортсмени зі Львівщини успішно виступили на міжнародному турнірі з вільної боротьби

Юлія Шпак

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У столичному Палаці спорту завершився ХХІІ Київський міжнародний турнір з греко-римської, жіночої та вільної боротьби, присвячений видатним українським спортсменам-борцям і тренерам. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Вже традиційно у авангарді турнірної таблиці у змаганнях серед жінок була збірна команди України й, зокрема, представниці Львівщини: Ангеліна Лисак (62 кг), Ольга Шнайдер (55 кг), які вибороли срібні нагороди, Ірина Гусяк (53 кг), Алла Черкасова (68 кг), Анастасія Шустова (76 кг) – які стали бронзовими призерками.

Своє реноме лідера та одного з кращих борців світового рівня серед чоловків, підтвердив ще один представник Львівщини, майстер спорту України міжнародного класу Андрій Квятковський, піднявшись на найвищу сходинку п’єдесталу у ваговій категорії до 70 кг.

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