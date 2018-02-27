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Пістолети, ножі та вибуховий пристрій: у Миколаєві рецидивіст зберігав у спальні арсенал зброї

Юлія Шпак

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У Миколаєві раніше судимий зберігав у спальні арсенал зброї. Під час санкціонованого обшуку поліцейські виявили у зловмисника п’ять пістолетів, набої, холодну зброю та вибуховий пристрій. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

Працівники Миколаївського відділення поліції 26 лютого провели санкціонований обшук в помешканні, де проживає раніше судимий 36-річний місцевий мешканець, причетний до вчинення крадіжки. Під час нього правоохоронці виявили у спальній кімнаті зловмисника чотири туристичні сумки, в яких зберігався справжній арсенал зброї.

Зокрема, поліцейські виявили п’ять  різних пістолетів, чотири з яких – із магазинами, 93 набої різного калібру, корпус гранати Ф-1, схожий на саморобний вибуховий пристрій, чотири ножі та два стилета, мачете та інше. Усі ці предмети вилучені та скеровані на експертизу.

Попередня кваліфікація кримінального правопорушення – ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Досудове розслідування триває.

Фото: поліція

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