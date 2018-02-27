На Львівщині суттєво зросла кількість автокрадіжок

Очільник обласної прокуратури Юрій Квятківський розповів про криміногенну ситуацію у області в 2017 році, підкресливши, що торік рівень злочинності зменшився з 145,6 до 108,8 злочинів на 10 тисяч населення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

«Спільними зусиллями ми досягли позитивної динаміки щодо зменшення рівня злочинності на теренах Львівщини. Загалом криміногенну ситуацію у області покращено. Рівень злочинності, порівняно з минулим роком, зменшився з 145,6 до 108,8 злочинів на 10 тисяч населення», – зазначив у доповіді прокурор області.

«Проте, попри зменшення на 28,2% кількості облікованих злочинів проти власності, відбувся ріст квартирних крадіжок на 1,6%. Найбільше – у Львові (з 1270 до 1328), Яворівському районі (з 24 до 58) та у м. Стрию (з 55 до 80)», – додав він.

Також очільник обласної прокуратури зосередив увагу на збільшенні (9,4%) з 159 до 174 кількості порушень правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспортних засобів, що спричинило смертельні наслідки.

Аналогічною є ситуація з кількістю незаконних заволодінь транспортними. Відбувся ріст з 266 до 330, (24%). При тому, що по Україні спостерігається зменшення їх кількості на 26%.

«На Львівщині розкрито лише кожен четвертий злочин. Треба вжити додаткових заходів для усунення недоліків і недопрацювань», – сказав Юрій Квятківський.

За словами Юрія Квятківського, надзвичайно актуальною для регіону є проблема незаконного видобутку корисних копалин, незаконні операції із видобутку яких негативно впливають як на самі родовища так і на наповнення бюджету.

Зазначимо, що на території області налічується 574 родовища з 31 виду різноманітних корисних копалин, з яких 245 експлуатується. Також є значні поклади піщано-гравійної суміші, запаси якої складають четверту частину від загальних в Україні (24,26%). Видобуток вказаної корисної копалини склав 46,25% (275,8 тис м3) від загального видобутку у державі.