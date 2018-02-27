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На Франка на дівчину впав фрагмент фасаду будинку

Олександр Косик

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За інформацією станції швидкої допомоги, сьогодні, 27 лютого, о 12.40 год. у Львові на вулиці І. Франка, 8 (Галицький район) на молоду жінку впав фрагмент тиньку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Внаслідок події 22-річну львів’янку, бригадою швидкої медичної допомоги із діагнозом струс головного мозку, ЗЧМТ, забійна рана тім’яної ділянки, госпіталізовано в комунальну 8-му міську клінічну лікарню. Обставини події з’ясовують.

За словами голови Галицької районної адміністрації Андрія Зозулі, будинок знятий з балансу району і належить ОСББ «Франка, 8».

«Цей будинок знятий з балансу району і належить ОСББ «Франка, 8». Однак наші ремонтні служби зараз намагаються сконтактувати з керівництвом ОСББ, щоб проговорити спільні дії щодо проведення заходів для недопущення падінь фрагментів фасаду», – наголосив Андрій Зозуля.

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