Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, зберігається на все життя. І сьогодні ж великий прошарок дорослого населення просто ігнорують щеплення, бо вважають, що їх ця чи інша хвороба просто не зачепить. Особливої актуальності проблема вакцинації набула внаслідок спалаху кору в Україні, коли від небезпечної інфекційної хвороби почали хворіти дорослі.

Львівський портал дізнавався, які щеплення повинна мати доросла людина та скільки коштують процедури вакцинування у Львові?

Здоровий спосіб життя VS вакцинація

Протягом життя захист від деяких хвороб зберігається, однак все частіше зустрічаються випадки, коли дорослі люди хворіють на важкі інфекційні захворювання. Тому лікарі зазначають, що навіть будучи щепленим в дитинстві потрібно підтримувати поствакцинальний імунітет. Адже дорослі переносять «дитячі» хвороби набагато важче.

Як розповіла Львівському порталу заступник головного лікаря з охорони материнства і дитинства комунальної 5-ої міської клінічної лікарні міста Львова Ірина Полюга, проблема вакцинації серед дорослих пов’язана з тим, що сьогодні багато людей вважають, що вони здорові, а всі необхідні щеплення зробили ще в дитинстві. Однак коли людина вже захворіла на інфекційне захворювання – починає бити на сполох, але часто буває пізно.

«Вакцина потрібна для того, щоб захистити себе від певних захворювань, які можуть викликати смерть, інвалідність та різні ускладнення. Без вакцинації звісно можна прожити, але ця людина себе наражає на небезпеку захворіти тим чи іншим захворюванням. Також вона ставить «під удар» оточуючих. Тому що чим вищий колективний імунітет, тим менша ймовірність захворіти на страшну недугу», – розповіла вона.

Сьогодні багато людей впевнені, що природній імунітет та здоровий спосіб життя зможуть вберегти їх від інфекційного захворювання, та навіть не заглядають у свої карти щеплень, аби дізнатися, чи потрібно робити їм ревакцинацію проти деяких смертельних інфекційних захворювань. Тож медики одностайно закликають людей звертатися до сімейних лікарів, які перевірять карту щеплень та розкажуть, яку вакцинацію варто зробити, аби у подальшому не стати жертвою захворювання.

«Який би здоровий спосіб життя людина не провадила, вірус все одно шукає собі організм і потрапляє в нього та викликає захворювання… Так, дійсно, сьогодні є проблема вакцинації серед дорослих. По перше, я вважаю, що можливо, це пов’язано тим, що недостатньо агітують дорослих у засобах масових інформації. Також більшість молоді після 18 років думають, що вони є повністю здоровим і не йдуть вакцинуватися. Інколи буває, що людина навіть не знає, де її медична карточка. Відповідно про щеплення, які були зроблені у дитинстві, також не пам’ятає. Також не виключаю, що це недопрацювання лікарів, бо дорослого населення багато, і повідомити кожну особу дуже важко. У свою чергу дітей інформувати легше, адже мами з малюками приходять на прийом, і їх повідомляють про щеплення», – пояснила Ірина Полюга.

Які щеплення повинні бути з народження?

Дорослі повинні робити всі ті ж щеплення, що і діти, однак з певним інтервалом. У кожної людини ще з пологового будинку заведена карта щеплень, яка затверджена Міністерством охорони здоров’я України. Згідно з цим календарем лікар призначає вакцинацію та ревакцинацію, як для дорослих, так і для дітей.

«Процедуру щеплень починають проводити ще у пологому будинку: тоді робиться вакцинація БЦЗ проти туберкульозу і робиться перша вакцинація проти гепатиту В. Далі щеплення проводять у двомісячному віці – комплексна вакцинація від дифтерії, кашлюку, правця, гемофільної інфекції і поліомієліту. Ці самі щеплення роблять у 4 і 6 місяців. Потім вже в 1 рочок дитина повинна отримати першу вакцинацію від кору, паротиту та краснухи, і плюс третю вакцинацію від гемофільної інфекції. Далі у півтора роки роблять першу ревакцинацію від дифтерії, кашлюку та поліомієліту. У 6 років потрібно зробити другу ревакцинацію від дифтерії і правця та другу ревакцинація від кору, паротиту та краснухи. В 7 років повинна відбутися ревакцинація БЦЖ проти туберкульозу, а в 14 років ревакцинація від поліомієліту. І в 16 років – ревакцинація від дифтерії», – розповіла про процедури вакцинації дітей Ірина Полюга.

Водночас медик розповіла, що дорослим варто зробити вакцинацію та ревакцинацію проти низки інфекційних захворювань, аби не стати заручником страшної недуги у період спалаху хвороби.

Зокрема:

З 16-річного віку ревакцинацію проти дифтерії та правця потрібно робити кожні 10 років незалежно від віку. За календарем щеплень доросла людина має отримувати тільки вакцину, яка називається АДПМ (від дифтерії та правця). Ця вакцина для дорослих у поліклініках є безкоштовною. У випадку, якщо в дитинстві щеплення проти дифтерії не було зроблене, то людині необхідно зробити три вакцинації для формування імунітету.

Необмежено за віком доросла людина може щепитися від кору, паротиту та краснухи. Якщо ж людина зовсім не була щеплена в дитинстві від цих інфекційних захворювань, то потрібно прищепитися два рази з інтервалом у місяць.

Також незалежно від віку можна вакцинуватися від гепатиту В, тоді щеплення потрібно зробити триразово з інтервалом в місяць. Людині, яка має щеплення від цієї хвороби, ревакцинацію, як правило, не проводять.

Окрім цього, лікарі радять щепитися від вітряної віспи, але за умови, що раніше людина не хворіла цією інфекцією. Щеплення від вітрянки дорослому робиться за бажанням після консультації у терапевта.

Ревакцинацію від туберкульозу роблять лише за рекомендацією медиків.

Також медики нагадують про щорічну вакцинацію від грипу.

Якщо ж людина загубила свою карту щеплень і не знає та не пам’ятає, яку вакцинацію вона робила, то тоді можна звернутися у лабораторію, де слід здати аналіз на антитіла до певних захворювань. І після цього аналізу буде видно, яка вакцинація потрібна.

«Так, коли був спалах кору, то приходило багато людей, які не пам’ятали, чи вони вакциновані. Тоді ми відправляли їх здати кров на імуноглоболіни G. І аналізи показували, чи людина робити щеплення від кору, чи ні», – розповіла Львівському порталу заступник головного лікаря з охорони материнства і дитинства комунальної 5-ої міської клінічної лікарні міста Львова.

Що говорять львів’яни про вакцинацію?

Після спалаху кору львів’яни набагато менше бояться робити щеплення. Проте медики й надалі нагадують, що вакцинація є найнадійнішим способом вберегтися від зараження небезпечними інфекціями.

«Раніше була масова хвиля боязні щеплення, коли почалися заклики у ЗМІ проти вакцинації. Це було настільки потужно і настільки масово, що люди просто перестали робити щеплення, вони перестали довіряти будь-яким вакцинам, зросла недовіра до держави, яка закуповувала цю вакцини. Однак за останні два роки люди почали розумітися у вакцинах, знають, яка вакцина хороша, і вже набагато більше щеплюється. Ми за грудень-січень від кору вакцинували півтора тисячі дітей. Це для нашої поліклініки є дуже багато. У нас сьогодні усі вакцини є якісними. Тому ми закликаємо людей, особливо дорослих, не боятися робити щеплення, адже всі вакцини сьогодні є сертифіковані Всесвітньою організації охорони здоров’я», – розповіла Ірина Полюга.

Своєю чергою деякі львів’яни навіть не знають про те, що їм потрібно робити ревакцинацію проти деяких інфекційних захворювань.

«Чесно кажучи, я навіть і не знала, що потрібно робити повторні щеплення. Я думала, що всі процедури вакцинації ми пройшли ще у дитинстві. Я звісно розумію, що кожен сам повинен стежити за своїм здоров’ям, але про це повинні повідомляти і самі лікарі. Допоки не стався спалах кору, чомусь всі мовчали про вакцинацію, але заговорили лише тоді, коли масово почали хворіти люди. Звісно, що зараз страшно, бо вже говорять про спалах дифтерії. І я планую навідатися до свого сімейного лікаря, аби вона подивилася, чи є у мене всі потрібні щеплення», – розповіла Львівському порталу львів’янка Олена Довга.

Інша ж мешканка міста Лева Христина Наконечна розповіла нашому кореспонденту, що нещодавно стала мамою, а перед вагітністю ходила до сімейного лікаря, аби дізнатися, чи у неї є всі щеплення. Адже каже, що сьогодні і невакциновані дорослі можуть у будь-який момент підхопити так звані «дитячі хвороби».

«Мені здається, майбутнім мамам потрібно мати всі необхідні вакцинації, адже вагітна жінка може у будь-який момент підхопити якусь хворобу, яка негативно вплине на дитинку. Тому я би радила не лише вагітним, але й усім дорослих не боятися робити щеплення, бо це перш за все наше життя та здоров’я», – зазначила вона.

За скільки можна вакцинуватися у Львові?

У державним медичних установах Львівщини вакцина для дітей до 18 років є безкоштовною. Проти дифтерії вакцина є також безкоштовною і для дорослих. У свою чергу, якщо дорослий захоче щепитися від низки інших інфекційних захворювань, то йому доведеться за неї заплатити із власного гаманця.

«Кожна доросла людина повинна бути позитивно налаштованою до щеплень, повинна зважити усі за і проти, бо епідемія може виникнути у будь-який час. І людям немає чого переживати, адже у всіх лікарнях вакцина якісна, ми дотримуємося належних умов для її зберігання. А привозять її нам зі складів у великих сумках-холодильниках», – розповіла Ірина Полюга.

Ціни на вакцинацію проти різних інфекційних захворювань у приватних клініках коливаються.

Зокрема:

За вакцинацію проти дифтерії, правця, кашлюку доведеться викласти від 800 до 1400 гривень.

Щоб зробити щеплення проти краснухи, кору та паротиту потрібно заплатити 370 – 500 гривень.

Щеплення від гепатиту В коштуватиме від 300 до 600 гривень.

За щеплення проти грипу потрібно буде заплатити 250-400 гривень.

Як би там не було, але робити щеплення, чи ні, – вирішувати кожному самостійно. Однак варто подумати про своє здоров’я заздалегідь, аніж тоді, коли місто чи країну охопить епідемія. Як бачимо, здоровий спосіб життя та природній імунітет – важливі для здоров’я людини, але вони не захищають від хвороб на сто відсотків. На відміну від вакцинації. Проте вибір кожен робитиме сам…

Фото: YakLikuvati.in.ua , prm.ua, bzv.org.ua, МОЗ України