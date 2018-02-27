ОСТАННІ НОВИНИ

Львівський органний зал проведе благодійні концерти на підтримку українців у тюрмах Росії і Криму

Олександр Косик

|

У Львові відбудуться благодійні концерти на підтримку українських громадян, які перебувають в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії і Криму. Зокрема Львівський органний зал в рамках підтримки фонду ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля» організовує благодійні концерти 7 та 10 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

«Закликаємо мешканців нашого міста не бути байдужим та підтримати благодійну ініціативу! Концерти відбудуться 7 та 10 березня о 19.00 у Львівському органному залі (вул. Степана Бандери, 8)», – зазначають в управлінні культури ЛМР.

Додамо, що ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля» об’єднує родичів українських громадян, які знаходяться в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії та тимчасово окупованого Криму з надуманих «політичних» статей.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?
Вероніка РОЙ
Місія врятуватися. Дорослі щеплення: де, як і за скільки?

Більшість людей вважають, що щеплення робляться лише в дитячому віці, а імунітет, набутий в результаті вакцинації, збері...

Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...