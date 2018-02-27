Львівський органний зал проведе благодійні концерти на підтримку українців у тюрмах Росії і Криму

У Львові відбудуться благодійні концерти на підтримку українських громадян, які перебувають в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії і Криму. Зокрема Львівський органний зал в рамках підтримки фонду ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля» організовує благодійні концерти 7 та 10 березня. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Закликаємо мешканців нашого міста не бути байдужим та підтримати благодійну ініціативу! Концерти відбудуться 7 та 10 березня о 19.00 у Львівському органному залі (вул. Степана Бандери, 8)», – зазначають в управлінні культури ЛМР.

Додамо, що ГО «Об’єднання родичів бранців Кремля» об’єднує родичів українських громадян, які знаходяться в тюрмах та слідчих ізоляторах Росії та тимчасово окупованого Криму з надуманих «політичних» статей.