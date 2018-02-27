Львів’ян просять допомогти зібрати смачні гостинці для мешканців хоспісу

Небайдужих львів’ян закликають допомогти продуктами мешканцям Олеського хоспісу. Незабаром волонтери в черговий раз збираються навідатися туди в гості. Відтак просять допомогти зібрати гостинці та необхідні речі для стареньких. Про це повідомляють активісти благодійного фонду «Християнський центр допомоги Анни-Марії» у Facebook.

Власне, поїздку в хоспіс, де мешкає 17 бабусь і 7 дідусів, волонтери запланували 4 березня.

«У планах купити продуктів харчування: куряче філе, заморожену рибу, сосиски , молочну ковбаску, паштети, м’ясні консерви, печиво. Приїдемо зранку та попросимо одразу приготувати щось з того на обід. В індивідуальні пакуночки покладемо йогурт, банан, булочку. Можливо хтось може спекти домашніх булочок чи ватрушок. Одяг беремо з складу (піжами, нічні сорочки. кофтинки). Потрібні ще памперси, там багато лежачих людей, тому якщо маєте непотрібні або хочете долучитись то приносьте, будь ласка. Також можете приносити на склад фонду християнську літературу, молитовники, вервички, образки. Мед, варення, сушка або чай теж потрібні. Склад працює в будні дні протягом 15:00-19:30. Відповідальна на складі п.Марія (098 915 914 0 або 098 26 49 983).

Виїзд плануємо 4.03 о 10:00 від «Сільпо», що на Б. Хмельницького, 214, «РЦ Булька» …Плануємо поспілкуватись з старенькими 2-3 годинки. Реалізувати кращий продуктовий стіл можемо тільки з вашою допомогою.

ОФІЦІЙНИЙ РАХУНОК ФОНДУ ПАТ «Приватбанк» р/р 26007053731153, мфо 325321, зкпо 41024159», – наголошують активісти благодійного фонду.