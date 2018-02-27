Документалку «Крим, як це було» тепер можна переглянути у вільному доступі

Документальний фільм «Крим, як це було» відтепер можна переглянути у вільному доступі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держкіно.

Повнометражний документальний фільм виробництва #BABYLON’13 та DocNoteFilms відтепер можна подивитися тут: http://bit.ly/Crimea-AsItWas.

«Це історія офіцерів, солдатів та матросів, які під час захоплення Криму не зрадили свою присягу на вірність народу України. Продовжуючи виконання своїх військових обов’язків на землі, морі та в повітрі, безпосередні учасники розповідають про окупацію українського Криму.

Режисером фільму є Костянтин Кляцкін, оператором – Володимир Усик,

режисер монтажу / звукорежисер – Павло Липа, композитор – Роман Вишневський. Продюсером стрічки є Олександра Братищенко, виконавчим продюсером – Сергій Малярчук.

Фільм переміг у Rivne International Film Festival «Dreams city», у номінації повнометражний документальний фільм. Покази стрічки пройшли в Бельгії, Польщі, Ізраїлі, Німеччині, Канаді, Іспанії, Литві та Португалії. В український прокат картина виходила у 2016-му році за підтримки Держкіно.