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Добровольці АТО та їхні діти отримали пільги на навчання у вишах

Дарина Смеречанська

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Верховна Рада надала право на державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних і комунальних навчальних закладах усім категоріям учасників бойових дій та їхнім дітям. За ухвалення в цілому відповідного законопроекту №6298 проголосували 240 депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє Укрінформ.

 

Зокрема, таке право надається і особам, які брали безпосередню участь в АТО у складі добровольчих формувань, що в подальшому були включені до складу Збройних сил України та інших військових формувань та правоохоронних органів.

З цією метою депутати внесли зміни до законів „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, „Про професійно-технічну освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про вищу освіту”.

На сьогодні таке право мають лише військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники Збройних сил України, Національної гвардії України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Відповідно до діючих норм, держава забезпечує державну цільову підтримку для здобуття професійно-технічної та вищої освіти у державних та комунальних навчальних закладах учасникам бойових дій, зазначеним у пункті 19 частини першої статті 6 закону „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та їхнім дітям, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, – до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення цими дітьми 23 років.

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