Держлікслужба візьметься ревізувати роботу аптек та перевіряти ліки, які продаються

У 2018 році Держлікслужба вперше за 3 роки перевірятиме діяльність аптек та ліки, які вони реалізують. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

23 лютого 2018 року вступила в дію постанова Кабміну № 1104 від 18.12.2017 р. “Про затвердження переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України “Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”.

Ця постанова фактично дає можливість цього року розпочати систематичні та планові перевірки аптечних закладів, тобто діяльність аптек у повному обсязі. Уже затверджено річний план здійснення заходів державного нагляду (контролю) Держлікслужби на 2018 рік. Натомість загальнодержавний мораторій на перевірки малого бізнесу і надалі продовжує свою дію у 2018 році.

«Понад 3 роки аптечні заклади та лікарські засоби, які вони реалізували, були практично поза профільним контролем. Тобто недобросовісні учасники ринку мали підстави цим реально зловживати. І мова тут іде не лише про якість чи фальсифікат ліків, але й про відсутній контроль за цінами на медикаменти. Уряд, розуміючи ці проблеми, зняв мораторій на перевірки аптек», – зазначив заступник міністра Роман Ілик.

Нагадаємо, у серпні 2014 року було запроваджено мораторій на перевірки малого бізнесу. Закон «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» передбачав повну заборону усіх планових перевірок, зокрема і аптечних закладів.