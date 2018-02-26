Захистити себе від раку: які обстеження і у якому віці треба проходити чоловікам та жінкам

Більшість форм раку можна вилікувати на початкових стадіях. Наприклад, рак молочної залози на I стадії виліковний у 95% жінок. Натомість кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Схожа ситуація і зі здоров’ям чоловіків: у 21% випадків рак простати виявляють вже на метастатичних стадіях. Міністерство охорони здоров’я України разом з Національним інститутом раку пропонують анкети, які допоможуть звірити, які обстеження і як часто варто проходити, щоби зберегти своє здоров’я.

ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ І В ЯКОМУ ВІЦІ СЛІД ПРОЙТИ ЖІНКАМ

Жінкам від 20 до 29 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Цитологічну діагностику (ПАП-тест) на рак шийки матки – з 21 року, 1 раз на 3 роки.

Жінкам від 30 до 39 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 40 до 49 років треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Мамографію – 1 раз на 2 роки;

Цитологічну діагностику (ПАП-тест) та тест на вірус папіломи людини (ВПЛ-тест) – 1 раз на 5 років.

Жінкам від 50 років та старшим треба проходити:

Клінічне обстеження грудних залоз – 1 раз на рік;

Мамографія – 1 раз на 2 роки

Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

ЯКІ ОБСТЕЖЕННЯ І В ЯКОМУ ВІЦІ СЛІД ПРОЙТИ ЧОЛОВІКАМ

Чоловікам від 40 до 49 років треба проходити:

Огляд у уролога – 1 раз на рік.

Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Чоловікам від 50 років і більше треба проходити:

Огляд у уролога – 1 раз на рік.

Після огляду лікар може призначити аналіз крові на ПСА-тест (Простат-специфічний антиген).

Колоноскопію – 1 раз на 5 років.

Після 60 років інші обстеження призначає сімейний лікар чи терапевт за потребою.

Важливо: якщо ви помітили будь-які зміни у своєму здоров’ї – негайно зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта. Він спрямує вас на відповідні обстеження чи до вузького спеціаліста.