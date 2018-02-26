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За два місяці на території Львівської залізниці загинуло 11 осіб

Олександр Косик

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На об’єктах інфраструктури регіональної філії «Львівська залізниця» від початку року через власну необережність травмувалося 16 сторонніх осіб, 11 із них загинули. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської залізниці.

 

Залізничники із тривогою констатують зростання рівня невиробничого травматизму на території магістралі, порівняно із аналогічним періодом минулого року, адже станом на 26 лютого цього року кількість травмованих уже на 4 випадки перевищує невтішну минулорічну статистику, а кількість загиблих зросла на 6 осіб. Особливо прикро, що попри численні звернення, застереження та широкий розголос про випадки та наслідки необережної поведінки, на об’єктах залізниці продовжують травмуватися та гинути діти.

Львівська магістраль укотре закликає громадян неухильно дотримуватися правил безпечної поведінки на об’єктах інфраструктури, особливо в суворих зимових умовах, коли ризик травматизму через власну необережність зростає. Крім того, залізничники звертаються до батьків із проханням постійно нагадувати дітям про небезпеки, які чатують на бажаючих влаштовувати прогулянки чи пустощі на залізничних об’єктах.

Для запобігання випадкам травмування, на вокзалах та станціях магістралі встановлено контроль за регулярним оголошенням по гучномовному зв’язку «Правил безпеки громадян на залізничному транспорті України», особливо в ранковий та вечірній час, коли послугами залізниці користуються найбільше пасажирів. Крім того, залізничники спільно з працівниками воєнізованої охорони проводять рейдові перевірки на станціях та перегонах. Поряд зі застосуванням адміністративних покарань у вигляді штрафів, із порушниками проводять інформаційно-роз’яснювальні бесіди, наголошуючи на необхідності дотримання правил безпеки на залізничних об’єктах. Адже порушення цих правил – головна причина випадків, що призводять до травмування і нерідко завершуються каліцтвом та смертю.

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