У музеї «Територія Терору» зазвучить «Літургія» Людкевича

У Меморіальному музеї тоталітарних режимів «Територія Терору» 28 лютого 2018 року о 19.00 у рамках виставки «Особисті історії Революції Гідності» відбудеться спільний музичний проект Львівського будинку органної та камерної музики, Музею «Територія Терору» та музичної аґенції Collegium Musicum – виконання твору Станіслава Людкевича «Збірник літургійних пісень». Про це повідомляють організатори заходу.

Під керівництвом дириґента Віктора Пилипишина «Літургію» Людкевича виконає вокальний ансамбль Collegium Musicum.

Станіслав Людкевич у своєму музичному творі представив літургію не тільки і не стільки як елемент церковної обрядовості, а як спільну справу (грец. λειτουργία — «служіння», «спільна справа»), що є виявом єдності людей у досягненні спільної мети. Це проявилось навіть у структурі циклу, що поєднав у собі мотиви народних пісень та музичні фраґменти з творів різних композиторів (чеських – Алойза Нанке та Вінкента Серсавіє, українських – Дмитра Бортнянського, Михайла Вербицького, Івана Кипріяна, Миколи Лисенка, Віктора Матюка). Образ «спільної справи» Людкевича є співзвучним ідеї Революції Гідності, що об’єднала український народ з метою докорінної зміни існуючого режиму і реформування українського суспільства. Цьогоріч, вшановуючи пам’ять Героїв Небесної Сотні, ми відчуваємо свою причетність до цієї «спільної справи», що знову і знову об’єднує нас в бажанні миру для України.

Виставка «Особисті історії Революції Гідності» була покликана стати платформою для вільних висловлювань думок з приводу подій, що розгорнулися в Україні взимку 2013-2014. Розуміючи, що найкращою мовою висловлення почуттів є мова мистецтва, ми дали можливість кожному представити свій образ Революції, виявлений в формі художніх фотознімків. Органічним та логічним завершенням виставки є музичний вияв напруги та тремтіння душевних струн – прекрасний та вічний твір Станіслава Людкевича.

Вокальний ансамбль Collegium Musicum був створений на базі однойменної музичної аґенції у вересні 2017, спеціально для прем’єрного виконання виконання «Літургії» Людкевича на фестивалі класичної музики «ЛюдкевичФест». В репертуарі ансамблю є твори вокальної музики різних епох: від Ренесансу до сьогодення.