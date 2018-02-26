У Львові замінять ліфти у двох комунальних лікарнях

На виконкомі прийняли рішення про капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання ліфтів у двох медичних закладах Львова. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.
Сьогодні, 26 лютого, на виконкомі прийняли рішення надати Львівському комунальному підприємству «Львівсвітло» функції замовника на виконання робіт на об’єктах:
- Капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання двох ліфтів у Комунальній міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги на вул. І. Миколайчука, 9
- Капітальний ремонт із заміною ліфтового обладнання ліфта Комунальної 3-ї міської клінічної лікарні на вул. Є. Озаркевича, 2.
Олександр Косик