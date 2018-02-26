Конфіскація майна злісних неплатників аліментів у Львові

Державні виконавці на Львівщині взялися конфісковувати майно злісних неплатників аліментів. Вийти «сухим із води» можна, але для цього необхідно повністю погасити заборгованість. Якщо цього не зробити, то після візиту державних виконавців описане майно горе-батьків опиниться на аукціоні, за результатами якого стягнуть заборгованість, а різницю повернуть власнику.

Львівський портал пропонує нашим читачам стати очевидцями, як відбувається реальна процедура опису майна боржника аліментів на вулиці Шевченка, 348 у Львові.

«У ці хвилини представники управління юстиції у Львівській області навідуються до батька, який регулярно не сплачував аліменти на свою дитину. Борг чоловіка сягнув 90 тисяч гривень. Відомо, що він володіє двома квартирами, і зараз його майно буде описане виконавчою службою міста Львова», – прокоментували ситуацію в головному управлінні юстиції Львівщини.

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Якщо чоловік не погасить борг, то одну з його квартир буде виставлено на продаж через електронні торги. За результатами цієї операції буде стягнуто борг, а решту коштів повернуть власнику.

Відео: Вероніка Рой