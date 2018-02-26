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Цього тижня у Львові відбудуться змагання з важкої атлетики

Дарина Смеречанська

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У Львові 2-3 березня триватиме Кубок пам’яті Олімпійського чемпіона Петра Короля з важкої атлетики. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Історія цих змагань розпочалася з 2000 року й турнір відбувався на призи Петра Короля та за його безпосередньою участю як почесного гостя. Уславлений львівський олімпієць помер 2 липня 2015 року після важкої хвороби.

В різні роки переможцями цього турніру були львівські важкоатлети В. Мартинюк, Д. Кравченко, В. Кінарьов, І. Шимечко, В. Рекша, І. Піяйко та ін.

Молоді спортсмени цьогоріч змагатимуться у трьох вікових групах: до 13, до 15 та до 17 років, а також у юніорській категорії. Головний суддя – Віктор Кінарьов, головний секретар – Сергій Голубов (Львів).

Додамо, що проходитимуть змагання в залі Львівської середньої загальноосвітньої школи № 97 (вул. І. Миколайчука, 18).

 

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