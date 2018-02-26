Перелік всіх пунктів обігріву на території Львівщини

Головне управління ДСНС оприлюднив перелік об’єктів, що можуть бути використані в якості придорожніх стаціонарних пунктів обігріву на території Львівської області, передає Львівський портал.
|№
|Назва автодороги, адреса об’єкту або прив’язка до найближчих населених пунктів
|Назва об’єкту,
контактний телефон
|Кількість людей, що може розмістити пункт обігріву
|м. Львів
|1.
|м. Львів, Стрийське шосе, вул. Стрийська,133
|Готель «Жокей» телефон: 223-22-81
|50
|м. Львів
|1.
|м. Львів, пл. Двірцева, 1
|Головний вокзал станції Львів
Кімнати відпочинку т. (032) 226-20-65
т. (032) 226-15-52
|300
|2.
|м. Львів, вул. Городоцька, 112
|Приміський залізничний вокзал
т. (032) 226-10-06
|100
|3.
|Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького
|м. Львів вул., Любинская, 168
|900
|м. Стрий
|1
|М06 (Київ-Чоп) с. дуліби обїздна дорога
|Обєкт торгівлі (кафе) «У Андрія» 067-67-34-238
|30
|2
|М06 (Київ-Чоп) с. Добряни, 612 км.
|Обєкт торгівлі (їдальня) 0676793150
|80
|3
|Нижанковичі-Самбір-Дрогобич, с. Нежухів
|Обєкт торгівлі (кафе) «під вербою»
|40
|м. Червоноград
|1
|Р15 Автодорога (Львів – Ковель) с.Гірник в напрямку м.Червоноград, 61 кілометр
|Адміністративна будівля шахти «Межерічанська» ДП «Львіввугілля»
Тел. (03249) 4-22-49, факс (03249) 2-73-93
|
100
|2
|Р15 Автодорога (Львів – Ковель) м.Червоноград в напрямку м.Ковель 72 кілометр
|Адміністративна будівля шахти «Червоноградська» ДП «Львіввугілля»
Тел. (03249) 2-02-02, факс (03249) 2-02-02
|
100
|м. Моршин
|1
|м. Моршин, вул. І.Франка, 56 (центр міста)
|ДП «Палац культури» т. (03260)62177
|50
|2
|м. Моршин, вул. Привокзальна, 47 (об’їздна дорога)
|ПЖКГ м. Моршин т. (03260)61281
|20
|Бродівський район
|1.
|М06 (Київ-Чоп), 1 км від с. Хватів в напрямку м. Броди,
462 км +700м
|Об’єкт торгівлі (кафе та магазин) ПП «Джерело» (Бочка) 0677971067 Малець Андрій
|30
|2.
|М06 (Київ-Чоп), с. Ясенів, 15 км від м. Броди в напрямку
м. Львів 456 км + 800м
|Приміщення народного дому
0506706266 Войціховський Павло Павлович
|30
|3.
|М06 (Київ-Чоп), с. Суходоли, 10 км від м. Броди в напрямку
м. Львів 449 км + 00м
|Приміщення народного дому
0959452735 Коршняк Зоряна Ярославівна
|30
|4.
|Р39 (Броди – Тернопіль), с. Суховоля, 12 км від м. Броди в напрямку смт. Підкамінь,
8 км + 900 м.
|Приміщення сільської ради
0973973734 Добрянська Тетяна Йосипівна
|20
|5.
|Р39 (Броди – Тернопіль), с. Накваша, 20 км від м. Броди
в напрямку смт. Підкамінь, 18 км + 200 м.
|Приміщення сільської ради
0967830256 Лотоцька Мар’яна Павлівна
|50
|6.
|Р39 (Броди – Тернопіль), смт. Підкамінь, 25 км від м. Броди
в напрямку м. Тернопіль, 22 км + 00 м.
|Приміщення сільської ради
0964905055 Чумак Михайло Михайлович
|20
|7.
|Р39 (Броди – Тернопіль), смт. Підкамінь, 25 км від м. Броди
в напрямку м. Тернопіль, 22 км + 400 м.
|Приміщення Підкаміньської лікарні
0967508112 Микитюк Ірина Ярославівна
|30
|8.
|С140140 (Шишківці – Вербівчик) с. Вербівчик,
1 км від с. Яснище на дорозі Р39 (Броди – Тернопіль)),
|Приміщення школи
0665378508 Волканович Анатолій Анатолієвич
|50
|9.
|С140201 (Брахів – Заболотці) с. Заболотці
|Приміщення лікарні
0678117638 Мартин Оксана Петрівна
|20
|Самбірський район
|1
|Автодорога Мостиська-Самбір-Борислав-дрогобич,
м. Самбір, вул. Перемишлянська, 32
|Філія «Самбірського РАД»
Тел. – 3-21-43
|3
|2
|Автодорога Никловичі-Задністряни, м. Рудки, вул. Залізнична, 12
|Філія «Самбірського РАД»
Тел. – 3-21-43
|5
|3
|М. Самбір, Промислова, 58
|Філія «Самбірського РАД»Тел. – 3-21-43
|4
|4
|М. Самбір , вул. Шпитальна, 14
|Самбірська ЦРЛ, тел. – 3-29-18
|50
|Золочівський район
|1.
|Н-02 (Львів-Тернопіль) с. Підгайчики в напрямку
м. Тернопіль, 24 кілометр
|Підгайчиківська сільська рада
Яремчук Марія Миколаївна
тел. (265) 53-118
|40
|2.
|Н-02 (Львів-Тернопіль) с. Словіта в напрямку
м. Тернопіль, 32 кілометр
|Середня школа
Діжак Олександра Іванівна
тел. (265) 55-518
|100
|3.
|Н-02 (Львів-Тернопіль) с. В. Вільшаниця в напрямку
м. Тернопіль, 41 кілометр
|Великовільшаницька сільська рада
Волошин Ігор Володимирович
тел. (265) 56-143
|20
|4.
|Н-02 (Львів-Тернопіль) с. Плугів в напрямку м. Тернопіль, 68 кілометр
|Народний дім Гуменюк Ганна Йосипівна
тел. (265) 59-925
|40
|Буський район
|1
|М 06 (Київ-Чоп), 1 км від с. Хватів в напрямку м. Броди, 423 кілометр
|Об’єкт торгівлі (кафе та магазин) ПП «Джерело» (Бочка)097-111-11-11
|30
|2
|500 м. від траси М06 (Київ-Чоп) 471 кілометр, с. Ожидів в напрямку с. СоколівкаБуського району,
|Філія «Буськийрайавтодор»
0673532673
|40
|3
|М06 (Київ-Чоп), с. Кізлів в напрямку м. Львів, 495 кілометр
|Об’єкт торгівлі (кафе та магазин)
ПП «Григоревич» 0986322379
|30
|4
|траса (Буськ – Золочів) смт. Красне вул. Золочівська , в напрямку м. Золочів
|Філія «Буськийрайавтодор»
0673532673
|35
|5
|траса (Буськ – Берестечко) с. Заводське, в напрямку м. Буськ
|ЗОШ с.Заводське Нос.М.А.
0678022242
|30
|6
|500 м. від траси М06 (Київ-Чоп), м. Буськвул..Львівська ,77
в напрямку м. Київ, 487 кілометр
|Буська ЦРЛ Курій З.С.
0673965002
|65
|Городоцький район
|1
|Н-13(Львів-Самбір) смт.В.Любіньвул..Львіська 26
|Великолюбінський санаторій
Т.2-41-43 секретар
Т.2-41-40 голвний лікар
|300
|2
|м.Городоквул.Сагайдачного 27
|Філія ДП «Городоцькийрайавтодор»
Т.3-02-12 черговий
|20
|Жидачівський район
|1
|м. Жидачів
|Жидачівський РАД, т. (03239) 31-593
|10
|Жовківський район
|1
|М-09 Львів – Р.Руська км: 15+500 АЗС «Закарпат нафто продукт»
|2
|М-09 Львів – Р.Руська км: 26+100 «Клен»
|Мотель «Клен» 097-342-41-48
|100
|3
|М-09 Львів –Р.Руська км: 37+900 пам.Нестерова
|4
|М-09 Львів – Р.Руська км: 42+500 с.Добросин
|5
|М-09 Львів – Р.Руська км: 65+900 стоянки Митний перехід
|Обєкт торгівлі 2 кафешки
(252)43-429
|70
|6
|Р-15 Ковель-В.Волинський-Червоноград-Жовква км: 155+520 недіюча АЗС с.Вязова.
|7
|Р-15 Ковель-В.Волинський-Червоноград-Жовква км: 157+100 зїзд на Любелюс.Вязова.
|Обєктторгівлі»БарВязь»
097-50-48-142
|30
|Кам’янка-Бузький район
|1
|М06 (Київ-Чоп), с. Банюнин, 421 кілометр
|СШ с. Банюнин 67-188
|40
|2
|М06 (Київ-Чоп), с. Дідилів, 421 кілометр
|СШ с. Дідилів67-523
|100
|3
|М17 (Львів-Луцьк), 2 км від с. Вислобоки, 2 кілометр
|СШ с. Ременів36-149
|50
|Миколаївський район
|1
|М06 (Київ-Чоп), 200 м від с. Лубяне в напрямку м. Стрий, 575 кілометр.
|Об’єкт торгівлі (кафе та заправка)
АЗС «Формула»
|50
|2
|М06 (Київ-Чоп), 200 м від с. Лубяне в напрямку м. Стрий, 575 кілометр.
|Об’єкт торгівлі (кафе та заправка) АЗС «ОККО»
|50
|Перемишлянський район
|1
|Н-09 (Мукачево-Львів) на виїзді з міста Бібрка та повороті на Великі Глібовичі, 407+0,500
|філія Перемишлянирайавтодор,
(263)-4-30-41, 4-31-96
|15
|2
|Н-09 (Мукачево-Львів) в місті Бібрка 407+0,600
|Районна лікарня м.Бібрка, (263)-4-33-64, 4-14-75
|10
|3
|Т-14-17 (Куровичі-Рогатин) при в*їзді в місто Перемишляни зі сторони Львова з правої сторони 12+0,50
|Центральна районна лікарня м.Перемшляни,
(263)-2-13-76
|18
|4
|Т-14-17 (Куровичі-Рогатин) перед в*їздом в село Кореличі з правої сторони 27+800
|Дім перестарілих с.Кореличі,
(263)-5-61-47
|26
|5
|О 141102 (Перемишляни-Чемеринці-Плугів) в центрі села Дунаїв на проти костелу 24+0,150
|Дільнича лікарня с.Дунаїв,
(263)-5-53-35
|20
|Радехівський район
|1
|м. Радехів вул, адмінкорпус Радехівський райавтодор
|Радехівський райавтодор (255)2-29-85
|10
|Сокальський район
|1.
|(Сокаль-Перетоки)м. Сокаль, вул. Яворницького 80
|м. Сокаль. Філія “Сокальський райавтодор”
|6
|(Червоноград-Рава-Руська)м. Белз, с. Заболоття вул. Червоноградська 40
|м. Белз. Філія “Сокальський райавтодор”
|4
|3
|Р-15 (Ковель-Львів) м. В.Мости вул.Купичвільська 1, в напрямку м. Львів
51 кілометр
|м. Великі Мости. Філія “Сокальський райавтодор”
|5
|4
|(Червоноград-Рава-Руська) м. Угнів, вул. Равська 12
|м. Угнів. “хоспісне” відділення Белзької РЛ
|15
|Яворівський район
|1.
|Е-40 (М10) (Львів-Краковець),23км+700м
|ДЕД смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська 125, 03259-3-31-59
|15
|2.
|Е-40 (М10) (Львів-Краковець),52км
|ДРП-2 м. Яворів вул. Маковея, 9803259-3-31-59
|10
|Пустомитівський район
|1.
|Західний обхід міста Львова,
с. Сокільники, 12+400 кілометр
|Готельний комплекс «Панська гора» (готель, ресторан)ТзОВ «НПБ»
(032)227-82-09(032)227-82-10
|180
|2.
|М06 (Київ-Чоп), с. Липники, 560+300 кілометр
|Комплекс «Чагарі»
(ресторан, готель)ПП «Чагарі»
(032) 247-09-23, (095) 336-57-57
|100
|3.
|М06 (Київ-Чоп), с. Зубра, 550+250 кілометр
|Готельно – ресторанний комплекс «Рафаель» (готель, ресторан)(032)227-57-11
|250
|4.
|Н09 (Мукачево – ІваноФранківськ – Рогатин – Львів),
с. Давидів, 428+800 кілометр
|Готельно-відпочинковий комплекс «Галицька корона» (готель, ресторан) ТзОВ СПГ «Тетра»
(032) 277-78-78 – 096 004-51-30
|105
|5.
|М06 (Київ-Чоп), 0,5 км від с. Давидів, 546+760 кілометр
|Кафе-бар «Смерекова хата»
ФОП Двораковська С.А.067-270-81-82
|50
|6.
|М06 (Київ-Чоп), с. Підберізці, 540+300 кілометр
|Мотель «Віконт» (готель, ресторан)
ТзОВ «Капітал бізнес Сервіс»
(032) 296-31-40, 296-31-41
|30
|Турківський район
|1
|Н13 (Львів – Самбір – Ужгород), 2 км від м. Турка в напрямку м. Ужгорода, 133 кілометр
|м. Турка вул. Ів. Франка, 85
(чергова служба0269 3-26-49)
Керівник – Яворський Микола Йосипович
моб. 0503701722
|
6
|Старосамбірський район
|1.
|Т1401 м. Старий Самбір в напрямку м. Добромиль
|Об’єктторгівлі (кафе) КП «Бережок»
067-371-67-47
|20
|2.
|Т1401 смт. Стара Сіль в напрямку м. Хирів
|Об’єкт торгівлі (бар) ПП «Сузір’я»
097-011-05-32
|30
|Мостиський район
|1.
|М 11 (Львів – Шегині), 3 км. від м. Судова Вишня, 47 кілометр
|Готель ТзОВ“Міраж”тел. 3-79-67
|30
|2.
|М 11 (Львів – Шегині), м. Мостиська, 65 кілометр
|Філія “Мостиськийрайавтодор”тел. 4-14-35
|10
|3.
|М 11 (Львів – Шегині), с. Шегині, 77 кілометр
|Ресторан “Колиба”
тел. 2-70-12, 067-67-11-220
|20
|4.
|Т-14-15 (Мостиська – Самбір) 1 км. від с. Воля Садківська, 16 кілометр
|Кафе-бар “Елада”тел. 097-66-88-031
|20
|Сколівський район
|1
|М06 (Київ-Чоп), с.Козьова, 665 кілометр
|Загальноосвітня школа с.Козьова, (251)38-6-42
|100
|2
|М06 (Київ-Чоп), с.Орява, 670 кілометр
|Об’єкт торгівлі (магазин Сколівського СТ) (251)2-14-52; 2-14-53;
|25
|3
|М06 (Київ-Чоп), с.Орява, 670 кілометр, 2 кілометра від траси Київ-Чоп)
|Загальноосвітня школа, (251) 35-7-66
|80
|4
|М06 (Київ-Чоп), с.Тухолька, 676 кілометр
|Об,єкт торгівлі (магазин Сколівського СТ) (251)2-14-52; 2-14-53;
|25
|5
|М06 (Київ-Чоп), с.Тухолька, 676 +0,5 кілометр
|Пришкільний інтернат (251) 32-1-21
|100
|6
|М06 (Київ-Чоп), с.Нагірне, 680 кілометр, 0,5 кілометра від траси Київ-Чоп
|Об’єкт торгівлі (магазин Сколівського СТ) (251)2-14-52; 2-14-53;
|20
|7
|М06 (Київ-Чоп), с.Сможе, 685 кілометр, 1 кілометр від траси Київ-Чоп
|Загальноосвітня школа, (251) 33-5-31
|80
Соломія Григор'єва