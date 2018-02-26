Перелік всіх пунктів обігріву на території Львівщини

№ Назва автодороги, адреса об’єкту або прив’язка до найближчих населених пунктів Назва об’єкту, контактний телефон Кількість людей, що може розмістити пункт обігріву

м. Львів

1. м. Львів, Стрийське шосе, вул. Стрийська,133 Готель «Жокей» телефон: 223-22-81 50

м. Львів

1. м. Львів, пл. Двірцева, 1 Головний вокзал станції Львів Кімнати відпочинку т. (032) 226-20-65

Телефон сервіс-центру вокзалу т. (032) 226-15-52 300

2. м. Львів, вул. Городоцька, 112 Приміський залізничний вокзал т. (032) 226-10-06 100

3. Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького м. Львів вул., Любинская, 168 900

м. Стрий

1 М06 (Київ-Чоп) с. дуліби обїздна дорога Обєкт торгівлі (кафе) «У Андрія» 067-67-34-238 30

2 М06 (Київ-Чоп) с. Добряни, 612 км. Обєкт торгівлі (їдальня) 0676793150 80

3 Нижанковичі-Самбір-Дрогобич, с. Нежухів Обєкт торгівлі (кафе) «під вербою» 40

м. Червоноград

1 Р15 Автодорога (Львів – Ковель) с.Гірник в напрямку м.Червоноград, 61 кілометр Адміністративна будівля шахти «Межерічанська» ДП «Львіввугілля» Тел. (03249) 4-22-49, факс (03249) 2-73-93 100

2 Р15 Автодорога (Львів – Ковель) м.Червоноград в напрямку м.Ковель 72 кілометр Адміністративна будівля шахти «Червоноградська» ДП «Львіввугілля» Тел. (03249) 2-02-02, факс (03249) 2-02-02 100

м. Моршин

1 м. Моршин, вул. І.Франка, 56 (центр міста) ДП «Палац культури» т. (03260)62177 50

2 м. Моршин, вул. Привокзальна, 47 (об’їздна дорога) ПЖКГ м. Моршин т. (03260)61281 20

Бродівський район

1. М06 (Київ-Чоп), 1 км від с. Хватів в напрямку м. Броди, 462 км +700м Об’єкт торгівлі (кафе та магазин) ПП «Джерело» (Бочка) 0677971067 Малець Андрій 30

2. М06 (Київ-Чоп), с. Ясенів, 15 км від м. Броди в напрямку м. Львів 456 км + 800м Приміщення народного дому 0506706266 Войціховський Павло Павлович 30

3. М06 (Київ-Чоп), с. Суходоли, 10 км від м. Броди в напрямку м. Львів 449 км + 00м Приміщення народного дому 0959452735 Коршняк Зоряна Ярославівна 30

4. Р39 (Броди – Тернопіль), с. Суховоля, 12 км від м. Броди в напрямку смт. Підкамінь, 8 км + 900 м. Приміщення сільської ради 0973973734 Добрянська Тетяна Йосипівна 20

5. Р39 (Броди – Тернопіль), с. Накваша, 20 км від м. Броди в напрямку смт. Підкамінь, 18 км + 200 м. Приміщення сільської ради 0967830256 Лотоцька Мар’яна Павлівна 50

6. Р39 (Броди – Тернопіль), смт. Підкамінь, 25 км від м. Броди в напрямку м. Тернопіль, 22 км + 00 м. Приміщення сільської ради 0964905055 Чумак Михайло Михайлович 20

7. Р39 (Броди – Тернопіль), смт. Підкамінь, 25 км від м. Броди в напрямку м. Тернопіль, 22 км + 400 м. Приміщення Підкаміньської лікарні 0967508112 Микитюк Ірина Ярославівна 30

8. С140140 (Шишківці – Вербівчик) с. Вербівчик, 1 км від с. Яснище на дорозі Р39 (Броди – Тернопіль)), Приміщення школи 0665378508 Волканович Анатолій Анатолієвич 50

9. С140201 (Брахів – Заболотці) с. Заболотці Приміщення лікарні 0678117638 Мартин Оксана Петрівна 20

Самбірський район

1 Автодорога Мостиська-Самбір-Борислав-дрогобич, м. Самбір, вул. Перемишлянська, 32 Філія «Самбірського РАД» Тел. – 3-21-43 3

2 Автодорога Никловичі-Задністряни, м. Рудки, вул. Залізнична, 12 Філія «Самбірського РАД» Тел. – 3-21-43 5

3 М. Самбір, Промислова, 58 Філія «Самбірського РАД»Тел. – 3-21-43 4

4 М. Самбір , вул. Шпитальна, 14 Самбірська ЦРЛ, тел. – 3-29-18 50

Золочівський район

1. Н-02 (Львів-Тернопіль) с. Підгайчики в напрямку м. Тернопіль, 24 кілометр Підгайчиківська сільська рада Яремчук Марія Миколаївна тел. (265) 53-118 40

2. Н-02 (Львів-Тернопіль) с. Словіта в напрямку м. Тернопіль, 32 кілометр Середня школа Діжак Олександра Іванівна тел. (265) 55-518 100

3. Н-02 (Львів-Тернопіль) с. В. Вільшаниця в напрямку м. Тернопіль, 41 кілометр Великовільшаницька сільська рада Волошин Ігор Володимирович тел. (265) 56-143 20

4. Н-02 (Львів-Тернопіль) с. Плугів в напрямку м. Тернопіль, 68 кілометр Народний дім Гуменюк Ганна Йосипівна тел. (265) 59-925 40

Буський район

1 М 06 (Київ-Чоп), 1 км від с. Хватів в напрямку м. Броди, 423 кілометр Об’єкт торгівлі (кафе та магазин) ПП «Джерело» (Бочка)097-111-11-11 30

2 500 м. від траси М06 (Київ-Чоп) 471 кілометр, с. Ожидів в напрямку с. СоколівкаБуського району, Філія «Буськийрайавтодор» 0673532673 40

3 М06 (Київ-Чоп), с. Кізлів в напрямку м. Львів, 495 кілометр Об’єкт торгівлі (кафе та магазин) ПП «Григоревич» 0986322379 30

4 траса (Буськ – Золочів) смт. Красне вул. Золочівська , в напрямку м. Золочів Філія «Буськийрайавтодор» 0673532673 35

5 траса (Буськ – Берестечко) с. Заводське, в напрямку м. Буськ ЗОШ с.Заводське Нос.М.А. 0678022242 30

6 500 м. від траси М06 (Київ-Чоп), м. Буськвул..Львівська ,77 в напрямку м. Київ, 487 кілометр Буська ЦРЛ Курій З.С. 0673965002 65

Городоцький район

1 Н-13(Львів-Самбір) смт.В.Любіньвул..Львіська 26 Великолюбінський санаторій Т.2-41-43 секретар Т.2-41-40 голвний лікар 300

2 м.Городоквул.Сагайдачного 27 Філія ДП «Городоцькийрайавтодор» Т.3-02-12 черговий 20

Жидачівський район

1 м. Жидачів Жидачівський РАД, т. (03239) 31-593 10

Жовківський район

1 М-09 Львів – Р.Руська км: 15+500 АЗС «Закарпат нафто продукт»

2 М-09 Львів – Р.Руська км: 26+100 «Клен» Мотель «Клен» 097-342-41-48 100

3 М-09 Львів –Р.Руська км: 37+900 пам.Нестерова

4 М-09 Львів – Р.Руська км: 42+500 с.Добросин

5 М-09 Львів – Р.Руська км: 65+900 стоянки Митний перехід Обєкт торгівлі 2 кафешки (252)43-429 70

6 Р-15 Ковель-В.Волинський-Червоноград-Жовква км: 155+520 недіюча АЗС с.Вязова.

7 Р-15 Ковель-В.Волинський-Червоноград-Жовква км: 157+100 зїзд на Любелюс.Вязова. Обєктторгівлі»БарВязь» 097-50-48-142 30

Кам’янка-Бузький район

1 М06 (Київ-Чоп), с. Банюнин, 421 кілометр СШ с. Банюнин 67-188 40

2 М06 (Київ-Чоп), с. Дідилів, 421 кілометр СШ с. Дідилів67-523 100

3 М17 (Львів-Луцьк), 2 км від с. Вислобоки, 2 кілометр СШ с. Ременів36-149 50

Миколаївський район

1 М06 (Київ-Чоп), 200 м від с. Лубяне в напрямку м. Стрий, 575 кілометр. Об’єкт торгівлі (кафе та заправка) АЗС «Формула» 50

2 М06 (Київ-Чоп), 200 м від с. Лубяне в напрямку м. Стрий, 575 кілометр. Об’єкт торгівлі (кафе та заправка) АЗС «ОККО» 50

Перемишлянський район

1 Н-09 (Мукачево-Львів) на виїзді з міста Бібрка та повороті на Великі Глібовичі, 407+0,500 філія Перемишлянирайавтодор, (263)-4-30-41, 4-31-96 15

2 Н-09 (Мукачево-Львів) в місті Бібрка 407+0,600 Районна лікарня м.Бібрка, (263)-4-33-64, 4-14-75 10

3 Т-14-17 (Куровичі-Рогатин) при в*їзді в місто Перемишляни зі сторони Львова з правої сторони 12+0,50 Центральна районна лікарня м.Перемшляни, (263)-2-13-76 18

4 Т-14-17 (Куровичі-Рогатин) перед в*їздом в село Кореличі з правої сторони 27+800 Дім перестарілих с.Кореличі, (263)-5-61-47 26

5 О 141102 (Перемишляни-Чемеринці-Плугів) в центрі села Дунаїв на проти костелу 24+0,150 Дільнича лікарня с.Дунаїв, (263)-5-53-35 20

Радехівський район

1 м. Радехів вул, адмінкорпус Радехівський райавтодор Радехівський райавтодор (255)2-29-85 10

Сокальський район

1. (Сокаль-Перетоки)м. Сокаль, вул. Яворницького 80 м. Сокаль. Філія “Сокальський райавтодор” 6

(Червоноград-Рава-Руська)м. Белз, с. Заболоття вул. Червоноградська 40 м. Белз. Філія “Сокальський райавтодор” 4

3 Р-15 (Ковель-Львів) м. В.Мости вул.Купичвільська 1, в напрямку м. Львів 51 кілометр м. Великі Мости. Філія “Сокальський райавтодор” 5

4 (Червоноград-Рава-Руська) м. Угнів, вул. Равська 12 м. Угнів. “хоспісне” відділення Белзької РЛ 15

Яворівський район

1. Е-40 (М10) (Львів-Краковець),23км+700м ДЕД смт. Івано-Франкове, вул. Яворівська 125, 03259-3-31-59 15

2. Е-40 (М10) (Львів-Краковець),52км ДРП-2 м. Яворів вул. Маковея, 9803259-3-31-59 10

Пустомитівський район

1. Західний обхід міста Львова, с. Сокільники, 12+400 кілометр Готельний комплекс «Панська гора» (готель, ресторан)ТзОВ «НПБ» (032)227-82-09(032)227-82-10 180

2. М06 (Київ-Чоп), с. Липники, 560+300 кілометр Комплекс «Чагарі» (ресторан, готель)ПП «Чагарі» (032) 247-09-23, (095) 336-57-57 100

3. М06 (Київ-Чоп), с. Зубра, 550+250 кілометр Готельно – ресторанний комплекс «Рафаель» (готель, ресторан)(032)227-57-11 250

4. Н09 (Мукачево – ІваноФранківськ – Рогатин – Львів), с. Давидів, 428+800 кілометр Готельно-відпочинковий комплекс «Галицька корона» (готель, ресторан) ТзОВ СПГ «Тетра» (032) 277-78-78 – 096 004-51-30 105

5. М06 (Київ-Чоп), 0,5 км від с. Давидів, 546+760 кілометр Кафе-бар «Смерекова хата» ФОП Двораковська С.А.067-270-81-82 50

6. М06 (Київ-Чоп), с. Підберізці, 540+300 кілометр Мотель «Віконт» (готель, ресторан) ТзОВ «Капітал бізнес Сервіс» (032) 296-31-40, 296-31-41 30

Турківський район

1 Н13 (Львів – Самбір – Ужгород), 2 км від м. Турка в напрямку м. Ужгорода, 133 кілометр м. Турка вул. Ів. Франка, 85 (чергова служба0269 3-26-49) Керівник – Яворський Микола Йосипович моб. 0503701722 6

Старосамбірський район

1. Т1401 м. Старий Самбір в напрямку м. Добромиль Об’єктторгівлі (кафе) КП «Бережок» 067-371-67-47 20

2. Т1401 смт. Стара Сіль в напрямку м. Хирів Об’єкт торгівлі (бар) ПП «Сузір’я» 097-011-05-32 30

Мостиський район

1. М 11 (Львів – Шегині), 3 км. від м. Судова Вишня, 47 кілометр Готель ТзОВ“Міраж”тел. 3-79-67 30

2. М 11 (Львів – Шегині), м. Мостиська, 65 кілометр Філія “Мостиськийрайавтодор”тел. 4-14-35 10

3. М 11 (Львів – Шегині), с. Шегині, 77 кілометр Ресторан “Колиба” тел. 2-70-12, 067-67-11-220 20

4. Т-14-15 (Мостиська – Самбір) 1 км. від с. Воля Садківська, 16 кілометр Кафе-бар “Елада”тел. 097-66-88-031 20

Сколівський район

1 М06 (Київ-Чоп), с.Козьова, 665 кілометр Загальноосвітня школа с.Козьова, (251)38-6-42 100

2 М06 (Київ-Чоп), с.Орява, 670 кілометр Об’єкт торгівлі (магазин Сколівського СТ) (251)2-14-52; 2-14-53; 25

3 М06 (Київ-Чоп), с.Орява, 670 кілометр, 2 кілометра від траси Київ-Чоп) Загальноосвітня школа, (251) 35-7-66 80

4 М06 (Київ-Чоп), с.Тухолька, 676 кілометр Об,єкт торгівлі (магазин Сколівського СТ) (251)2-14-52; 2-14-53; 25

5 М06 (Київ-Чоп), с.Тухолька, 676 +0,5 кілометр Пришкільний інтернат (251) 32-1-21 100

6 М06 (Київ-Чоп), с.Нагірне, 680 кілометр, 0,5 кілометра від траси Київ-Чоп Об’єкт торгівлі (магазин Сколівського СТ) (251)2-14-52; 2-14-53; 20