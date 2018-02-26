Мешканці Підзамче другий тиждень пікетують будівництво «Львівського дворику»

Місцеві активісти продовжать пікетувати будівництво ЖК «Львівський дворик» на Хмельницького, 76 у Львові до кінця цього тижня. Блокувати будівельну техніку, водночас, активісти припинили.

Про це у коментарі Львівському порталу повідомив місцевий житель та учасник акції Ігор Лобос.

Як відомо, акція протесту розпочалась минулого вівторка, 20 лютого. Тоді активісти заблокували заїзд будівельної техніки на майданчик і анонсували протестувати до п’ятниці, 23 лютого. Учасники акції протесту заявили, що забудовник зводить житло з порушенням будівельних норм. Натомість міська Інспекція ДАБК повідомила, що з будівництвом – усе гаразд.

Проте, за словами Ігоря Лобоса, активісти вирішили продовжити протест до кінця цього тижня, оскільки їхніх вимог ніхто не виконує.

Проект будівництва на Хмельницького, 76

«Вони де-юре документи мають, але будують з порушеннями. І як вони закінчать – невідомо. Тому вони і не збираються враховувати наші побажання. Акція запланована до кінця тижня. І в міру того, якою буде погода, ми будемо це продовжувати», – сказав Ігор Лобос.

Він зазначив, що сьогодні акція протесту стартувала о 8.00 год., проте через сильні морози будівництво на території не велося, і активісти розійшлись. Завтра також з 8.00 год. акцію планують продовжити.

Ігор Лобос додав, що протестувальники більше не блокують заїзд будівельної техніки.

«Не блокуємо, тому що ми не маємо права перешкоджати діяльності», – сказав він.

Додамо, що місцеві жителі, які виходять на протест, вважають, що будова закриє доступ до сонячного світла для кількох будинків у районі, також там порушена норма відстані між будинками, яка має становити 20 метрів. Також активісти переконані, що сучасний вигляд будівлі псуватиме історичне середовище.

Протестувальники двічі звертались із вимогами до Львівської міської ради, до прокуратури, Нацполіції. Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження стосовно цього будівництва. Водночас за заявою протестувальників ДАБІ України проведе перевірку львівської Інспекції ДАБК, яка спочатку скасувала містобудівні умови і обмеження забудовнику, а потім поновила їх.

Додамо, що на Хмельницького, 76 ведеться будівництво ЖК «Львівський дворик». За інформацією забудовника, станом на весну 2017 тут уже було продано близько 30% квартир.