Львів'ян кличуть на лекцію про міжрелігійний діалог у 21 столітті

У вівторок, 27 лютого 2018 року, з 15.30 до 17.00 год. львів’ян та гостей міста запрошують на відкриту лекцію на тему: «Міжрелігійний діалог у 21 столітті: освітні ініціативи, інклюзивний досвід та перспективи соціальних реформ». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Спікером буде Еліс Бразел, координатор проектів та програм в Університеті Калгарі (Канада), департамент “Віри та духовності”, випускниця міжрелігійної програми Russell Berrie Fellowship, Папський Університет св. Томи Аквінського.

Захід відбудеться в межах Екуменічного Соціального Тижня за адресою: Український католицький університет, Центр Митрополита Андрея Шептицького, вул. Козельницька, 2а, Парковий конференц-зал, 1 поверх.

Для участі в заході можна зареєструватися тут.