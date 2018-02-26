ОСТАННІ НОВИНИ

Львів'ян кличуть на лекцію про міжрелігійний діалог у 21 столітті

Дарина Смеречанська

|

У вівторок, 27 лютого 2018 року, з 15.30 до 17.00 год. львів’ян та гостей міста запрошують на відкриту лекцію на тему: «Міжрелігійний діалог у 21 столітті: освітні ініціативи, інклюзивний досвід та перспективи соціальних реформ». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Спікером буде Еліс Бразел, координатор проектів та програм в Університеті Калгарі (Канада), департамент “Віри та духовності”, випускниця міжрелігійної програми Russell Berrie Fellowship, Папський Університет св. Томи Аквінського.

Захід відбудеться в межах Екуменічного Соціального Тижня за адресою:  Український католицький університет, Центр Митрополита Андрея Шептицького, вул. Козельницька, 2а, Парковий конференц-зал, 1 поверх.

Для участі в заході можна зареєструватися тут.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...