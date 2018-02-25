Вандали осквернили могилу Лесі Українки

У Києві невідомі осквернили могилу Лесі Українки. Про це на своїй сторінці в «Facebook» повідомив глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

«25 лютого – день народження Лесі Українки. Напередодні, як і в попередні роки, до її могили на Байковому цвинтарі прийшли письменники, працівники Публічної бібліотеки імені Лесі Українки, шанувальники Лесиного таланту. І буквально остовпіли, побачивши сплюндрований пам’ятник великій поетесі – від величних бронзових гірлянд, які зусібіч прикрашали пам’ятник, зосталися лиш металеві штирі. Яка мерзота це вчинила?.. Чия рука осквернила пам’ять геніальної Лесі?», – написав він.

Михайло Сидоржевський додав, що керівництво Національної спілки письменників України готує звернення до правоохоронних органів з вимогою провести розслідування цього злочину. Також будуть звертатися до Міністерства культури з клопотанням щодо відновлення пам’ятника.