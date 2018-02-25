У Петербурзі затримали активіста з прапором України

У Санкт-Петербурзі на акції пам’яті Бориса Нємцова затримали активіста руху «Солідарність» Володимира Шипіцина, який тримав у руках прапор України. Про це повідомляє телеканал «Дождь», який також публікує відео затримання активіста, передає Українська правда.

За даними «Дождя», причину затримання поліцейські не назвали. Марш пам’яті Нємцова в Петербурзі узгоджений міською владою.

Разом з тим, у Москві на акції пам’яті Нємцова учасникам заборонили пронести плакат «Я проти анексії Криму».

Як повідомляє російська служба Радіо Свобода, у місця збору учасників акції оглядали співробітники поліції.

ЙВони, зокрема, не дозволили пронести на ходу плакати з написами «Путін, досить брехати і воювати» і «Я проти анексії Криму». Від активістів «Відкритої Росії» зажадали вирізати з плакатів логотипи руху», – йдеться в повідомленні.