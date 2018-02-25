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У Львові п’яний водій намагався втекти від патрульних спочатку на авто, а потім пішки

Юлія Шпак

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У Львові затримали п’яного водія, який намагався втекти від патрульних на авто, а потім пішки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львівської області.

 

«Під час нічної зміни патрульні отримали орієнтування на автомобіль Mitsubishi Pajero, водій якого перебуває в стані алкогольного сп’яніння. Екіпаж помітив зазначений автомобіль на перехресті вулиць Городоцька -Виговського. Патрульні дали вказівку через гучномовець зупинитися водієві, увімкнувши проблискові маячки червоного та синього кольорів, а також сирену. Позашляховик не зупинився, а почав їхати з більшою швидкістю. На вулиці Любінській, водієві створили штучну перешкоду і він був змушений зупинити транспортний засіб», – йдеться у повідомленні.

Потім, як зазначають у патрульній, водій та пасажири вибігли з автомобіля і розбіглися у різні сторони.

«Патрульний, маючи хорошу фізичну підготовку, наздогнав 25-річного водія на вулиці Кульчицької. Чоловік і справді мав ознаки алкогольного сп’яніння. Його затримали і доставили у Залізничний відділ поліції для оформлення адмінматеріалів. Посвідчення водія у нього не було, оскільки суд позбавив його прав на водіння, з керування напідпитку. Від проходження перевірки на стан алкогольного сп’яніння він відмовився», – розповідають у відомстві.

На порушника склали протокол за невиконання вимог про зупинку, протокол за керування в стані алкогольного сп’яніння вдруге впродовж року, протокол затримання та винесли постанову за керування автомобілем будучи позбавленим прав.

Загалом, цієї ночі патрульні склали протоколи на 9 водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп’яніння.

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