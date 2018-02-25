Поминальні заходи у Гуті Пеняцькій пройшли без провокацій

У Гуті Пеняцькій відбулись поминальні заходи за загиблими. Порушень публічного порядку під час вшанування пам’яті правоохоронці не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Сьогодні, 25 лютого, відбулися поминальні заходи та покладання квітів до Меморіалу загиблим у 1944 році мирним мешканцям села Гута Пеняцька (нині село Голубиця у Бродівському районі на Львівщині).

Заявки на участь у вшануванні жертв Другоі світової війни подали кілька громадських організацій. Загалом участь у заходах взяли близько трьохсот осіб. Порушень правопорядку правоохоронці не виявили.

«Ми були готові до будь-якого розвитку подій і мали достатню кількість сил і засобів аби належним чином відреагувати і припинити будь-які порушення публічного порядку. Все відбулось мирно, як і годиться під час поминальних заходів», – зазначив начальник Головного управління Національної поліції у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

Фото: поліція