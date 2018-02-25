Поліцейські розшукали двох хлопців, які втекли зі школи-інтернат

На Львівщині правоохоронці розшукали двох неповнолітніх, котрі втекли зі школи-інтернат. Хлопців,здорових і неушкоджених, працівники Радехівського відділення поліції повернули у навчальний заклад на наступний день після втечі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.

У Радехівське відділення поліції 24 лютого ввечері надійшло повідомлення від керівника одного із спеціалізованих навчальних закладів, розташованого на території району, про те, що зі школи-інтернату пообіді пішли і досі не повернулись двоє учнів – хлопці віком 14 та 16 років.

Працівники Радехівського відділення поліції оголосили неповнолітніх у розшук та відкрили за цим фактом кримінальне провадження. Вже зранку наступного дня, 25 лютого, правоохронці встановили місцезнаходження хлопців та повернули їх, здорових та неушкоджених, у навчальний заклад.

Фото: Варта-1