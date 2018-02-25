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На Виговського патрульні затримали раніше судимого за крадіжку та грабіж 38-річного чоловіка

Юлія Шпак

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У Львові на вулиці Виговського патрульні затримали  раніше судимого за крадіжку та грабіж чоловіка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції у Львівській області.

 

Напередодні, патрулюючи вулицею Кульпарківською, на перехресті з вулицею Виговського екіпаж побачив підозрілу особу, яка несла чавунну батарею. Коли інспектори почали спілкуватися про походження даного предмету з чоловіком, то він не зміг нічого пояснити.

Під час поверхневої перевірки у нього виявили інструменти. Для з’ясування обставин і встановлення особи чоловіка завезли у відділок поліції. Там став відомим той факт, що 38-річний чоловік раніше судимий за крадіжку та грабіж.

Далі справою займаються слідчі.

 

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