Минулої доби у зоні АТО жоден з наших захисників не постраждав

Минулої доби російсько-терористичні війська знизили свою активність. Однак, попри зменшення кількості обстрілів, противник вже другу добу поспіль застосовує проти наших військових артилерію калібру 152 мм. Також, внаслідок обстрілу противником селища Луганське, що на Донеччині, частина населеного пункту залишилась без світла. Протягом минулої доби жоден з наших захисників не постраждав. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Окупанти 4 рази відкривали вогонь по наших опорних пунктах.

Другу добу поспіль фіксується застосування противником артилерії калібру 152 мм по наших позиціях в районі населеного пункту Підлісне. В бік наших опорних пунктів ворог випустив 10 снарядів. З мінометів калібру 82 мм та великокаліберних кулеметів ворог вів вогонь по наших захисниках неподалік Кримського. У наш бік було випущено 15 мін.

Зі стрілецької зброї та гранатометів були обстріляні наші позиції в районах населених пунктів Лобачеве та Станиця Луганська. Усі ворожі обстріли наших оборонних позицій визначені як прицільні.

У двох випадках військовослужбовці Збройних Сил України були змушені відкрити вогонь у відповідь, застосовуючи незаборонену Мінськими домовленостями зброю.

Донецький напрямок

Минулої доби була тиша, жодного обстрілу не зафіксовано