В Україні набув чинності закон про реінтеграцію Донбасу

Закон про «Особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей» сьогодні, 24 лютого, набув чинності, повідомляє Громадське.

Верховна Рада 18 січня підтримала закон №7163 про деокупацію.

Законом передбачається, що Україна визнаватиме лише два документи, які видаються на окупованій території. Також передбачено повернення грошей за втрачене житло без судового збору.

Однак парламент не підтримав поправки про право СБУ прослуховувати телефони та перевіряти облікові записи користувачів без рішення суду та про розрив дипвідносин з Росією.