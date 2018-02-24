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В Афганістані сталася серія терактів: загинули десятки людей

Юлія Шпак

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В Афганістані в суботу, 24 січня, сталося чотири теракти, внаслідок яких загинула щонайменше 31 особа, повідомляє DW.

 

Терористичне угруповання «Ісламська держава» (ІД) узяло на себе відповідальність за атаку смертника поблизу штаб-квартири НАТО у столиці Афганістану Кабулі. Ціллю був офіс афганської спецслужби, повідомляє інформагенція ІД Amaq. Внаслідок атаки загинули троє осіб, заявив речник міністерства внутрішніх справ.

У ніч на суботу бойовики терористичного угруповання «Талібан» атакували блокпост афганської армії у провінції Фарах. Внаслідок атаки, за офіційними даними, загинули 18 афганських військових, інформує агентство Reuters. Водночас представник місцевої влади Хаїр Мухаммад Нурзай повідомив, що загиблих 25. Нурзай додав, що таліби викрали зброю, що зберігалася на блокпосту. Внаслідок атаки загинули також двоє нападників.

«Талібан» також узяв на себе відповідальність за ще дві атаки. Подвійний теракт стався у провінції Гільменд. Одна з автівок, начинених вибухівкою, була підірвана на парковці афганської спецслужби. Загинула одна людина, ще 16 дістали поранення. Окрім того, ще один вибух бомби, закладеної у автомобіль поблизу військової бази в Гільменді, забрав життя щонайменше двох військових, повідомляє dpa з посиланням на місцеву поліцію.

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