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У Львові затримали рецидивіста, який погрожував ножем працівниці офісу

Юлія Шпак

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У Львові правоохоронці затримали рецидивіста, причетного до розбійного нападу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

До поліцейських 23 лютого за допомогою звернулась 21-річна львів’янка, працівниця офісу, розташованого в одному з будинків по вулиці Зеленій. Дівчина повідомила, що близько 16.45 в офіс увійшов чоловік та, погрожуючи їй ножем, заволодів ноутбуком та двома мобільними телефонами.

Як встановили працівники карного розшуку Личаківського відділу поліції, до скоєння злочину причетний 29-річний мешканець Житомирської області, раніше судимий за розбій. З літку минулого року, після відбування покарання, він проживав у Львові.

Зловмисник затриманий, невдовзі суд обере для нього міру запобіжного заходу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст.187 (розбій) КК України.  Санкція статті передбачає покарання – від  семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.  Проводиться досудове розслідування.

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