У Львові до чотирьох років тюрми засудили серійного автомобільного крадія

У Львові до чотирьох років ув’язнення засудили крадія автомобільних магнітофонів і акумуляторних батарей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2,слідчими Шевченківського відділу Нацполіції Львівщини, до суду скеровано обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 28–річного чоловіка, який підозрювався у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.185 КК України (таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене повторно).

«Переконавшись, що за його діями ніхто не стежить, зловмисник проникав у припарковані на вулицях міста Львова автомобілі та викрадав магнітофони і акумуляторні батареї, які згодом продавав. Упродовж січня-вересня 2017 року, правоохоронці зафіксували 17 епізодів вчинення чоловіком правопорушень. Такими діями львів’янин завдав матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 104 600 гривень», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що цивільний позов, заявлений одним із потерпілих щодо відшкодування йому 26 790 гривень, судом задоволено повністю.

Під час досудового розслідування до підозрюваногозастосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Прокуратура у суді довела вину чоловіка.

Відтак, Шевченківський районний суд м.Львова призначив йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі.