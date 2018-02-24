П’яні вболівальники ФК «Карпати» влаштували дебош у потязі Львів-Одеса?

Поліцейські затримали трьох нетверезих чоловіків, які порушували громадський порядок та нецензурно висловлювалися на адресу пасажирів потягу Львів-Одеса. Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

Як повідомляють у відомстві, сьогодні на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що у поїзді сполученням Львів-Одеса декілька осіб поводяться агресивно.

«Виїздом слідчо-оперативної групи Приморського відділу поліції встановлено, що правопорушники – вболівальники однієї з футбольних команд, які приїхали до Одеси на матч. У стані алкогольного сп’яніння чоловіки нецензурно лаялися на адресу інших пасажирів, порушували їх спокій та громадський порядок. Відносно хуліганів складено протоколи за ч. 1 ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Відповідно до законодавства, за дрібне хуліганство їм загрожує накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

Нагадаємо, сьогодні, 24 лютого, в Одесі відбувся футбольний матч між «Карпатами» та «Чорноморцем».