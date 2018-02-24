На Львівщині понад 60 учасників АТО-переселенців потребують житло

Учасники АТО з числа внутрішньо переміщених осіб на Львівщині отримають житло. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У межах сьогоднішньої наради з учасниками антитерористичної операції з числа внутрішньо переміщених осіб, Микола Греков повідомив усіх присутніх, що уже цього року у Львівській області учасники АТО з числа внутрішньо переміщених осіб зможуть отримати житло.

«Зараз ми знаємо, що у Львівській області є понад 60 осіб, які потребують у придбанні житла. Я думаю, що у цьому році більша частина людей у Львівській області зможуть його отримати», – зазначив Микола Греков.

Зазначимо, що таких осіб на території Львівщини налічується 64.

«Львівська область готова у якомога коротші терміни, після погодження відповідних нормативних документів, забезпечити усе від нас залежне для того, щоб закупити житло для учасників АТО з числа внутрішньо переміщених осіб», – зазначив Олег Синютка.

У свою чергу Наталія Федорович повідомила присутніх про те, що у 2018 році утримуються дві нові бюджетні Програми, які стосуються житла, виділення компенсації для придбання житла. На ці Програми передбачили фінансовий ресурс у розмірі 25 мільнів гривень, які скерують на надання житла для учасників АТО з числа внутрішньо переміщених осіб.